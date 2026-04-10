Effetto Modric su Allegri: "Quando parlo dei campioni che ho allenato, mi emoziono"

Effetto Modric su Allegri: "Quando parlo dei campioni che ho allenato, mi emoziono"MilanNews.it
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Oggi alle 15:00News
di Francesco Finulli

Vigilia di Milan-Udinese, gara che si giocherà domani a San Siro alle ore 18, valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A Enilive e occasione per i rossoneri di ripartire dopo la sconfitta patita nella serata di Pasquetta contro il Napoli. Direttamente dal centro sportivo di Milanello, il tecnico milanista Massimiliano Allegri ha preso la parola per la consueta conferenza stampa del giorno prima che prrecede l'allenamento di rifinitura, previsto nel pomeriggio. Di seguito un estratto delle dichiarazioni del mister rossonero.

Ti rimarrà come ricordo questa stagione con Luka Modric?

"Dico solo una cosa: tutti i campioni che ho allenato, quando parlo di loro io mi emoziono sempre. È emozionante vedere ancora i video delle loro gesta tecniche, è quello il bello. Senza quello, a calcio non si gioca".