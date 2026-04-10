Vicenza in B, Renzo Rosso: "Ora potremmo aiutare alcuni giocatori che non avrebbero spazio nel Milan facendoli giocare con noi"

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Il Vicenza, dopo 4 anni, torna in Serie B. Per l’occasione Radio 24, durante “Tutti Convocati”, ha intervistato il presidente Renzo Rosso. Il noto imprenditore italiano è anche tifoso del Milan. Le sue parole:

“Noi abbiamo impostato la squadra di calcio come una delle nostre aziende: strutturata, ognuno ha le sue responsabilità, senza persone che rompono le armonie. Il mio amico Scaroni mi dice che il Vicenza è gestito come una delle migliori società di A. La cosa bella che abbiamo capito è che si vince solo quando c'è un team, senza prime donne, negli altri anni in cui siamo arrivati secondi è perché c'erano prime donne e gruppetti, ora invece siamo tutti uguali.

Se il mio amico Scaroni mi ha dato l'appuntamento in Serie A? Sicuramente potremo aiutarci adesso, potremmo aiutare alcuni giocatori che non avrebbero spazio nel Milan facendoli giocare con noi al Vicenza".