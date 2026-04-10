Juve-Spalletti c'è la firma, accordo fino al 2028

Juve-Spalletti c'è la firma, accordo fino al 2028
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Oggi alle 15:10News
di Andrea La Manna
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(ANSA) - TORINO, 10 APR - La Juventus e Luciano Spalletti hanno trovato l'accordo per il nuovo contratto. L'allenatore ha messo nero su bianco la firma sul legame fino al 2028, sposando così il progetto del club della Continassa. Il tecnico di Certaldo era approdato sotto la Mole lo scorso 30 ottobre. (ANSA).