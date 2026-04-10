Allegri: "Dobbiamo mettere tutti, compreso me, qualcosa in più: piena fiducia negli attaccanti"

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Vigilia di Milan-Udinese, gara che si giocherà domani a San Siro alle ore 18, valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A Enilive e occasione per i rossoneri di ripartire dopo la sconfitta patita nella serata di Pasquetta contro il Napoli. Direttamente dal centro sportivo di Milanello, il tecnico milanista Massimiliano Allegri ha preso la parola per la consueta conferenza stampa del giorno prima che prrecede l'allenamento di rifinitura, previsto nel pomeriggio. Di seguito un estratto delle dichiarazioni del mister rossonero.

Alle punte manca un po' di cattiveria in area?

"Speriamo di farlo in queste ultime 7 partite. I centravanti che abbiamo hanno queste caratteristiche, ma bisogna essere fiduciosi perché ci daranno una grossa mano in fase realizzativa".

Al Milan manca un attaccante da doppia cifra come Lautaro, Giroud, Osimhen. Gimenez in questo momento può reggere questo peso?

"Sono arrivato, abbiamo lavorato insieme e poi si è dovuto fermare con la caviglia. Ora è rientrato ed è normale che ci sia un rimbalzo mentale e fisico. Non si può parlare di Gimenez, Leao o quell'altro: dobbiamo guardare quello che è oggi al momento. Dobbiamo mettere tutti, compreso me, qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo messo. È un momento decisivo, un passetto alla volta. Ho piena fiducia delle qualità dei giocatori che abbiamo in attacco. Non dimentichiamoci che anche centrocampisti e difensori possono fare gol. Dobbiamo essere un blocco granitico da qui alla fine sapendo che ci saranno difficoltà nel vincere le partite".