Rimpianti dal mercato? Allegri: "È un discorso che va fatto a bocce ferme"

vedi letture

Vigilia di Milan-Udinese, gara che si giocherà domani a San Siro alle ore 18, valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A Enilive e occasione per i rossoneri di ripartire dopo la sconfitta patita nella serata di Pasquetta contro il Napoli. Direttamente dal centro sportivo di Milanello, il tecnico milanista Massimiliano Allegri ha preso la parola per la consueta conferenza stampa del giorno prima che prrecede l'allenamento di rifinitura, previsto nel pomeriggio. Di seguito un estratto delle dichiarazioni del mister rossonero.

Tornando indietro cosa cambierebbe del mercato?

"Pensando sempre indietro si sbaglia. Guardiamo in avanti. I ragazzi sono cambiati, il mondo è cambiato, è cambiato tanto. Cerchiamo di arrivare in Champions. Poi finita la stagione, vedremo. Analizzare le cose fatte bene e le cose sbagliate, in tutti i settori. È un discorso che va fatto a bocce ferme con grande lucidità. Quando c'è il campionato in corso e la palla viaggia hai giudizi non lucidi, sei condizionato dal risultato. Domani abbiamo una possibilità, speriamo di far bene".