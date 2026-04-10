Zazzaroni: "Fuori dal Mondiale, con la mano destra invochiamo i giovani e con la sinistra inseguiamo Lewandowski e Goretzka. Sfigati dentro"

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Ci si avvicina al calciomercato estivo ed iniziano ad uscire con insistenza i primi nomi degli obiettivi delle squadre italiane. Per il Milan si parla molto di Robert Lewandowski e Leon Goretzka, entrambi a fine contratto rispettivamente con Barcellona e Bayern Monaco. I due calciatori, indubbiamente di alto livello, non hanno dalla loro parte l'età. Ed è proprio quello che fa notare Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, con un post sul suo profilo Instagram:

"Quando dico che siamo irrecuperabili intendo questo: eliminati per la terza volta dal Mondiale, con la mano destra invochiamo la crescita dei giovani italiani e con la sinistra inseguiamo Lewandowski, 38 ad agosto, Goretzka, 31, Alisson, 34 a ottobre. Sfigati dentro".