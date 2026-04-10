Paolo Scaroni confermato alla guida di Enel in qualità di Presidente

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Paolo Scaroni è stato confermato come Presidente di Enel. Il manager italiano classe 1942 e già presidente del Milan ha ricevuto nuovamente la nomina di numero uno dell'azienda di energia, incarico che ricopre dal 2023. Il nuovo consiglio d'amministrazione è stato comunicato in via ufficiale nella giornata di ieri dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) che ha ufficializzato i CdA anche di altri enti gestiti in parte dallo stato italiano, come Enav, Eni e Leonardo.

Di seguito il comunicato ufficiale, con la parte relativa all'Enel: "Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Enel convocata per il prossimo 12 maggio, il Mef – titolare del 23,59% del capitale – ha depositato, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit), la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione:

1. Paolo Scaroni (presidente)

2. Flavio Cattaneo (ad)

3. Alessandro Monteduro (consigliere)

4. Johanna Arbib Perugia (consigliere)

5. Federica Seganti (consigliere)

6. Tiziana de Luca (consigliere)"