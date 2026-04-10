Fondazione Milan nuovamente protagonista alla Milano Marathon 2026

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Domenica 12 aprile torna la Milano Marathon, uno degli appuntamenti sportivi e solidali più attesi della città. Per l'ottava volta, Fondazione Milan partecipa da protagonista, confermando il proprio impegno sul territorio e promuovendo il valore dello sport come strumento di inclusione, benessere e crescita personale, oltre che come leva di prevenzione contro l'isolamento dei giovani.

Da oltre vent'anni la charity rossonera sviluppa progetti dedicati ai giovani milanesi, accompagnandone la crescita attraverso lo sport e ampliando nel tempo il numero di iniziative e beneficiari coinvolti. Un impegno che evidenzia il ruolo di Fondazione Milan come attore sociale nella propria città, in linea con l’attenzione al benessere psicofisico promossa da AC Milan, che la valorizza nel proprio contesto lavorativo, coniugando sport e responsabilità sociale.

La Milano Marathon si conferma occasione unica per mobilitare la community rossonera: quest'anno la partecipazione prevede 47 squadre nella Relay Marathon (formula a staffetta) e 3 atleti nella maratona completa, per un totale di 191 runner - di cui 32 dipendenti di AC Milan - impegnati a correre e raccogliere fondi per gli oltre 400 giovani coinvolti nel programma Sport for Change.

Anche in questa edizione alcuni Partner di AC Milan sostengono la Fondazione. Tra questi Grenade, presente per il secondo anno sulle maglie dei runner e pronta a fornire barrette energetiche; PUMA, che ha fornito il materiale tecnico ai partecipanti e organizzato, giovedì 9 aprile, la seconda edizione di JOIN THE RUN, una sessione di allenamento in cui i runner hanno testato le nuove scarpe Deviate NITRO 4 lungo un percorso con partenza dalla Bottega del Diavolo in Via Dante; e infine Clivet, Powerade e Q8, che hanno partecipato con i propri runner e supportato tutti i partecipanti con gadget e prodotti utili all'attività sportiva.

Al termine della Milano Marathon, Fondazione Milan assegnerà due premi ai runner rossoneri:

- Premio Velocità: la staffetta che conquisterà il primo posto potrà ricevere quattro Home Kit 2025/26 di AC Milan.

- Premio Generosità: la staffetta che raccoglierà più donazioni sarà ospite di Fondazione Milan a San Siro per una partita della Prima Squadra maschile.

È possibile contribuire alla raccolta fondi per il programma Sport for Change con una donazione e scoprire tutti i progetti Sport for Change a Milano per il benessere psicofisico dei giovani.