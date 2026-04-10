Col tridente, cambia anche la difesa: Pavlovic l'unico intoccabile
Dopo le critiche e le osservazioni che sono state mosse al Milan per il suo schieramento tattico, il 3-5-2, il tecnico Massimiliano Allegri sta concretamente pensando di cambiare veste alla sua squadra a partire da domani nella gara di San Siro contro l'Udinese, in programma alle ore 18. Vanno lette in questo senso le prove di 4-3-3 che sono state eseguite ieri in allenamento e che potrebbero continuare anche nella sessione di rifinitura di oggi, in calendario nel pomeriggio dopo la conferenza stampa dello stesso allenatore livornese.
Allegri pensa a un tridente Pulisic-Gimenez-Leao per scardinare la difesa di Runjaic: una scelta che, se portata avanti, avrebbe conseguenze di tipo tattico su tutto il resto della squadra. In particolare il reparto difensivo sarebbe da ridisegnare, passando da tre a quattro elementi. Come riferisce il Corriere dello Sport questa mattina, Pavlovic è l'unico intoccabile e potrebbe agire da centro-sinistra. Accanto a lui si giocheranno un posto De Winter e il rientrante Gabbia. A sinistra invece spazio a Bartesaghi che dovrebbe avere la meglio su Estupinan. Dall'altro lato invece potrebbe essere premiata la buona condizione di Athekame.
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