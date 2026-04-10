Dino Fava: "Milan in difficoltà, contro il Napoli troppi errori: l'Udinese non ha nulla da perdere"

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La Serie A Enilive torna nel weekend e il Milan si ritroverà davanti l'Udinese a San Siro, domani sabato 11 aprile alle ore 18. Una partita non semplice, non solo perché i rossoneri devono ritrovare immediatamente la vittoria per scacciare via i brutti pensieri di Pasquetta dopo la sconfitta subita in casa del Napoli, ma anche perché arriverà a Milano una squadra ostica e in salute come quella di Kosta Runjaic. A parlare della sfida, con la prospettiva dei bianconeri, l'ex giocatore dell'Udinese Dino Fava che, nel 2003/2004 fece gol con la maglia dei friulani in una vittoria a San Siro contro il Milan.

Le parole di Dino Fava sulla gara tra Udinese e Milan: "Le prestazioni dell'Udinese fornite contro Genoa e Como sono state buone a dimostrazione che la squadra sta vivendo un momento felice, mentre non si può dire altrettanto del Milan. I rossoneri sono in difficoltà, contro il Napoli non mi sono piaciuti per niente, troppi gli errori commessi: hanno creato poco gioco, la squadra partenopea ha vinto con pieno merito. Una sconfitta pesante che probabilmente ha forse estromesso il Milan dalla lotta per lo scudetto anche se ci sono ancora 21 punti in palio. All'Udinese servirà coraggio, oltretutto non ha nulla da perdere, non ha pressioni di sorta, è nella condizione quasi ideale per ripetere la prestazione fornita contro il Como è cui si è stata continua per tutta la durata della gara come raramente gli era successo in questa stagione".