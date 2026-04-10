Pellegatti: "63 punti con Leao al 30% e Pulisic al 50%: il Milan non ha avuto i suoi Lautari da inizio campionato"

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Il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti, da una vita molto vicino alle questioni di Milanello, è stato ospite nella serata di giovedì negli studi di Sportitalia dove ha parlato del Milan, commentando sia il momento attuale che in generale la stagione, come pure anche quelli che dovranno essere gli obiettivi in sede di calciomercato nel corso della prossima estate per far sì che la rosa a disposizione del tecnico livornese Massimiliano Allegri possa essere adeguatamente rinforzata. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Il commento di Carlo Pellegatti: "Dire che il Milan aveva sei attaccanti è una cosa ridicola: si è vista l'Inter senza Lautaro e quando si critica Allegri, il Milan non ha avuto i suoi due Lautari non per un mese, come l'Inter e si sono visti i problemi, ma dall'inizio del campionato. Noi siamo a 63 punti, avendo al 30% Leao e al 50% Pulisic, con Nkunku che non si è mai inserito, con Gimenez assente e Fullkrug che è arrivato a gennaio"