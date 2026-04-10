Dove seguire in diretta la conferenza di Allegri pre Milan-Udinese

Dove seguire in diretta la conferenza di Allegri pre Milan-UdineseMilanNews.it
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Oggi alle 11:00News
di Francesco Finulli

Siamo nel giorno di vigilia di Milan-Udinese, gara valevole per la 32^ giornata di Serie A Enilive e in programma domani alle ore 18.00 a San Siro. Nel primo pomeriggio, tra circa un'ora, si terrà a Milanello la consueta conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Infatti, il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Carnago a partire dalle ore 12. Come sempre, Milannews.it vi riporterà in diretta tutte le dichiarazioni dell'allenatore rossonero con il live testuale. L'evento sarà trasmesso in diretta su Milan TV e sull'app ufficiale del club.

DOVE VEDERE MILAN-UDINESE

Data: sabato 10 aprile 2026
Ora: 18:00
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Marchetti
Assistenti: Imperiale - Fontemurato
IV Uomo: Mucera
VAR: Maggioni
AVAR: Abisso