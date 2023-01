Milan umiliato anche dal Sassuolo: 2-5. Qualche fischio a San Siro, poi cori e applausi per i ragazzi di Pioli

MilanNews.it

Finita Milan-Sassuolo a San Siro: il Milan perde 2-5 contro la squadra di Dionisi, per effetto delle reti di Defrel al 18', Frattesi al 21', Berardi al 30, il rigore di Lauriente al 47' e il sigillo di Matheus Henrique al 79esimo; per i rossoneri a segno Giroud al 24esimo e Origi all'81esimo.

La Curva Sud ha sostenuto i ragazzi di Pioli per tutto il match, applaudendoli anche dopo il fischio finale insieme a tutto lo stadio con i cori più cari alla squadra rossonera.

Seconda sconfitta consecutiva per il Milan in campionato, sesta gara di fila senza vittorie in tutte le competizioni, 18 gol subiti nel 2023, terzo posto momentaneo in classifica con 38 punti a 2 punti dall'Inter, potenzialmente superabile anche da Lazio e Roma.