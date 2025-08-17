Milan, un solo indisponibile per il Bari: out il terzo portiere Torriani. Convocati i giovani Pittarella e Vladimirov

di Enrico Ferrazzi

Per la gara di questa sera contro il Bari a San Siro, valida per i 32esimi di Coppa Italia, Massimiliano Allegri avrà tutta la rosa a disposizione, a parte il terzo portiere Lorenzo Torriani che è out per un problema al dito di una mano rimediato in settimana in allenamento. Tra i convocati del tecnico livornese ci sono il portiere della Primavera Matteo Pittarella e il difensore centrale Valeri Vladimirov, entrambi classe 2008. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport

Questa la probabile formazione del Milan: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Bartesaghi; Pulisic, Leao. 

DOVE VEDERE MILAN-BARI DI COPPA ITALIA
Data: domenica 17 agosto 2025
Ora: 21.15
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: Canale 5
Web: MilanNews.it, sportmediaset.it, Mediaset Infinity