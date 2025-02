Milan, venerdì 14 febbraio verrà svelato il quarto kit

Con un video pubblicato sulle proprie pagine social, il Milan ha annunciato che venerdì 14 febbraio 2025 verrà presentata il quarto kit del Diavolo per la stagione in corso. Ecco il post pubblicato su X dal club di via Aldo Rossi: