Milan-Verona 1-1: un'altra gara piena di rimpianti

Il Milan non supera l'esame di maturità. I rossoneri, privi di Ibrahimovic, non vanno oltre l'1-1 a San Siro contro un ottimo Verona, che trova il vantaggio (gol di Faraoni) ma poi subisce la rete del pari (a segno Calhanoglu). Nella ripresa, i padroni di casa concedono metri e occasioni all’Hellas (che colpisce due pali) e non riescono a sfondare neanche in superiorità numerica (espulso Amrabat). Nel finale Castillejo colpisce un legno, ma il Milan fa davvero troppo poco per vincere una partita che avrebbe avvicinato la squadra di Pioli alla zona Champions. Un’altra gara piena zeppi di rimpianti.