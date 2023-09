Milan-Verona: la terza maglia, i super ospiti e "AC Milan for peace"

LA TERZA MAGLIA

Gli oltre 70mila di oggi pomeriggio vedranno debuttare il Third Kit 2023/24, la cui combinazione dei colori celebra la cultura dell'inclusività e della diversity, tematiche di primaria importanza per AC Milan e racchiuse nel manifesto RespAct del Club, che si concretizza attraverso una serie di iniziative che testimoniano la visione e la dedizione di AC Milan nel combattere ogni forma di pregiudizio e discriminazione. Grandissimo successo per il Third kit AC Milan 2023/24, capace di far registrare un aumento delle vendite del 181% rispetto a quello dello scorso anno, del 325% sul 2021/22 e addirittura del 3818% su quello del 2020/21. Il kit ha riscontrato in particolar modo l’entusiasmo di giovani e giovanissimi – importante l’incremento nelle vendite registrato nella fascia d’età entro i 29 anni – come anche della platea internazionale con USA (17%), Francia (9.7%) e Germania (5.9%) a comporre la top3 dei Paesi esteri che hanno acquistato maggiormente il terzo kit.

LE PRESENZE VIP

Tra il pubblico di oggi a San Siro, ci saranno anche ospiti VIP come Fedez e Lazza - che con “Boem” sono freschi di annuncio di nuova partnership come Official Hard Seltzer di AC Milan - Fabio Volo, Dani Faiv, Sangiovanni e gIANMARIA

AC MILAN FOR PEACE

Per celebrare la Giornata Internazionale della Pace, che ricorre ogni 21 settembre, sabato AC Milan ospiterà un gruppo di mamme e bambini ucraini del Centro di Accoglienza Straordinaria gestito da Fondazione Progetto Arca Onlus. In questa occasione, a un bambino del Centro sarà riservata la speciale opportunità di accompagnare in campo uno dei ventidue calciatori, occasione che da qualche tempo - nell'ambito del programma di accessibilità "Il Milan per tutti" - il Club ha esteso anche a bambine e bambini con disabilità o provenienti da delicati contesti familiari e sociali. L'attività si inserisce all'interno del programma "AC Milan for Peace", nell'ambito del auale il Club e Fondazione Milan da un anno e mezzo sono impanati a supportare la popolazione ucraina attraverso una serie di iniziative concrete.