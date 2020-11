Nel secondo tempo di Milan-Hellas Verona, i rossoneri non hanno concesso tiri in porta alla formazione di Juric. In aggiunta a questo dato, la squadra di Pioli ha avuto il 66% di possesso palla e ha calciato per ben 6 volte nello specchio (11 totali, con una media di un tiro ogni 4' minuti), ottenendo anche 6 calci d'angolo. Rullo compressore.