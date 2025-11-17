Milanello, da domani comincia il rientro dei nazionali

La sosta delle Nazionali è in pieno corso di svolgimento: sono 12 i calciatori rossoneri impegnati con il proprio paese, chi con le selezioni maggiori e chi invece con le under. Intanto a Milanello si è lavorato ugualmente, con l'amichevole a Solbiate Arno contro la Virtus Entella come culmine della scorsa settimana: dopo il weekend di pausa il rientro al centro sportivo è fissato per martedì, quando ricominceranno gli allenamenti e ufficialmente quando inizierà la settimana breve che porterà al derby contro l'Inter.

Massimiliano Allegri ha la fortuna di non avere giocatori che rientreranno all'ultimo con viaggi intercontinentali, entro giovedì il tecnico e il suo staff dovrebbero avere a disposizione tutta la rosa. Nello specifico, per la giornata di martedì è atteso il rientro a Milanello di Gabbia, Ricci, Maignan, Nkunku, Leao e Pavlovic. Mercoledì torneranno ad allenarsi Modric e Odogu, mentre giovedì saranno attesi al campo di allenamento gli ultimi: Bartesaghi, Saelemaekers, De Winter e Athekame.