Rossoneri in nazionale: oggi in campo Modrid ed Odogu

Oggi alle 07:00News
di Manuel Del Vecchio

Questi i rossoneri impegnati oggi con le rispettive nazionali:

Luka Modrić (Croazia)
Montenegro-Croazia, lunedì 17 novembre ore 20.45, Podgorica - Qualificazioni Mondiali 2026

David Odogu (Germania Under 20)
Germania-Italia, lunedì 17 novembre ore 15.00, Valencia (Spagna) - Elite League Under 20