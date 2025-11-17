Rossoneri in nazionale: oggi in campo Modrid ed Odogu
MilanNews.it
Questi i rossoneri impegnati oggi con le rispettive nazionali:
Luka Modrić (Croazia)
Montenegro-Croazia, lunedì 17 novembre ore 20.45, Podgorica - Qualificazioni Mondiali 2026
David Odogu (Germania Under 20)
Germania-Italia, lunedì 17 novembre ore 15.00, Valencia (Spagna) - Elite League Under 20
Pubblicità
News
L’attaccante per gennaio: primi indizi. Le sentenze di Kjaer. Derby: cosa studierà Max?di Pietro Mazzara
Le più lette
2 Italia, Gattuso: "La partita è cambiata quando dopo i primi 30 secondi hanno fatto il primo tiro e abbiamo iniziato ad impaurirci"
3 Carrozzieri e la positività al doping: "Avevo chiuso col Milan, cinque anni di contratto. Qualche sera prima avevo assunto droga, me ne vergogno"
Primo Piano
Luca SerafiniDal mercato domande e risposte. Lo spreco gigantesco: molti gol subiti, ma troppi errori davanti... Derby: il conforto degli scontri diretti
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com