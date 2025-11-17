Rossoneri in nazionale, il minutaggio di Nkunku, Leao, Ricci, Pavlovic e Gabbia

Rossoneri in nazionale, il minutaggio di Nkunku, Leao, Ricci, Pavlovic e GabbiaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:24News
di Manuel Del Vecchio

Questo il minutaggio dei rossoneri impegnati ieri in nazionale:

Azerbaigian-Francia 1-3
Mike Maignan: in panchina
Christopher Nkunku: 62 minuti

Italia-Norvegia 1-4
Matteo Gabbia: in panchina
Samuele Ricci: entrato al minuto 86

Serbia-Lettonia 2-1
Strahinja Pavlović: 90 minuti

Portogallo-Armenia 9-1
Rafael Leão: 56 minuti