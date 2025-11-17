Thiaw racconta del suo rapporto con Ibrahimovic al Milan
Malick Thiaw, ex calciatore del Milan attualmente al Newcastle, si è così espresso a SkySportDE sul rapporto con Ibrahimovic:
"Se gli parlavo spesso? Sì, molto spesso. È una persona che esprime chiaramente la sua opinione ed è molto chiaro su ciò che pretende. Ti elogia anche, ma è più il tipo che vuole spingerti a migliorare. Ecco perché ha avuto così tante conversazioni con me".
In estate il tedesco è stato ceduto in Premier League per 38 milioni di euro più bonus.
