Thiaw racconta del suo rapporto con Ibrahimovic al Milan

Malick Thiaw, ex calciatore del Milan attualmente al Newcastle, si è così espresso a SkySportDE sul rapporto con Ibrahimovic:

"Se gli parlavo spesso? Sì, molto spesso. È una persona che esprime chiaramente la sua opinione ed è molto chiaro su ciò che pretende. Ti elogia anche, ma è più il tipo che vuole spingerti a migliorare. Ecco perché ha avuto così tante conversazioni con me".

In estate il tedesco è stato ceduto in Premier League per 38 milioni di euro più bonus.