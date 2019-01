Milanello, domani la ripresa degli allenamenti

Si sono concluse le vacanze per i calciatori rossoneri. Domani, infatti, è prevista la ripresa degli allenamenti a Milanello. La squadra milanista si ritroverà per iniziare a preparare la sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria, in programma per sabato prossimo alle 18. Quella di domani, inoltre, sarà la prima seduta di allenamento di Paquetà da giocatore del Milan. Il brasiliano, infatti, si era già allenato agli ordini di Gattuso a dicembre, ma ancora non era stato ufficializzato come calciatore rossonero.