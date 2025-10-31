Milanello, oggi allenamento al mattino in vista della Roma

Oggi alle 07:00News
di Manuel Del Vecchio

Questa mattina la squadra si allenerà a Milanello per continuare la preparazione in vista del match di domenica sera contro la Roma capolista di Gasperini. Nella giornata di ieri sono tornati a lavorare in gruppo Jashari ed Estupinan, con il terzino che è recuperato per la partita di San Siro. Lavoro a parte per Tomori, Leao e Gimenez: bisognerà capire come staranno oggi.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA
Data: domenica 2 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it