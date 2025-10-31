Milan, Estupinan e Jashari sono tornati in gruppo e sono convocabili per la Roma

Milan, Estupinan e Jashari sono tornati in gruppo e sono convocabili per la RomaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:48News
di Enrico Ferrazzi

Pervis Estupinan e Ardon Jashari hanno recuperato dai rispettivi infortuni e ieri tornati così ad allenarsi in gruppo: come riporta stamattina Tuttosport, i due giocatori sono quindi convocabili per la gara di domenica sera contro la Roma a San Siro, anche se avranno un minutaggio ridotto, soprattutto lo svizzero che è fuori da fine agosto per la frattura del perone dopo uno scontro di gioco in allenamento con Santiago Gimenez. L'esterno sudamericano si era invece fatto male alla caviglia in nazionale durante la sosta di ottobre. 

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

10a giornata
Domenica 2/11/2025 Milan-Roma ore 20.45 DAZN

11a giornata
Sabato 8/11/2025 Parma-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

12a giornata
Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20.45 DAZN

13a giornata
Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata
Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata
Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata
Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 DAZN

17a giornata
Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata 
Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata
Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata
Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata
Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata
Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN