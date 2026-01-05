Milanello, oggi la ripresa: da monitorare Nkunku in vista del Genoa

Dopo la vittoria di venerdì a Cagliari e la seduta di scarico di sabato mattina, Max Allegri ha concesso ieri un giorno di riposo alla sua squadra che si ritroverà oggi a Milanello per riprendere gli allenamenti e iniziare a preparare la prossima gara in programma giovedì contro il Genoa a San Siro. Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, saranno da monitorare le condizioni di Christopher Nkunku, che ha saltato la trasferta in Sardegna per un pestone rimediato contro l'Hellas Verona. Il francese punta a tornare a disposizione di Allegri per la partita contro il Grifone.

Questo il programma della 19^ giornata di Serie A:

PISA-COMO martedì 6 gennaio ore 15

LECCE-ROMA martedì 6 gennaio ore 18

SASSUOLO-JUVENTUS martedì 6 gennaio ore 20.45

BOLOGNA-ATALANTA mercoledì 7 gennaio ore 18.30

NAPOLI-VERONA mercoledì 7 gennaio ore 18.30

LAZIO-FIORENTINA mercoledì 7 gennaio ore 20.45

PARMA-INTER mercoledì 7 gennaio ore 20.45

TORINO-UDINESE mercoledì 7 gennaio ore 20.45

CREMONESE-CAGLIARI giovedì 8 gennaio ore 18.30

MILAN-GENOA giovedì 8 gennaio ore 20.45