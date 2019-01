Milanello, oggi la ripresa degli allenamenti

Il Milan tornerà oggi al lavoro a Milanello, concluse le vacanze. La squadra, infatti, si ritroverà a Milanello per iniziare a preparare il prossimo impegno, in Coppa Italia contro la Sampdoria. Oggi, inoltre, si terrà il primo allenamento di Paquetà da giocatore del Milan, dopo che aveva già sostenuto alcune sedute con i compagni di squadra a dicembre, quando ancora non era stato ufficializzato come calciatore rossonero.