Milanello riaccoglie i rossoneri: "Ricaricati e pronti!"

Tutto pronto per il raduno di inizio stagione del Milan 2024/2025. La squadra rossonera si è ritrovata in questi minuti al Centro Sportivo di Milanello e alle ore 17 scenderà in campo per il primo allenamento della stagione. A dirigerlo, con il suo staff, sarà Paulo Fonseca, alla prima apparizione ufficiale in campo con i colori rossoneri, dopo essersi presentato ai microfoni di Casa Milan questa mattina. I giocatori rossoneri sono arrivati a Carnago e il Milan sui social ha postato i volti sorridenti con la scritta: "Ricaricati e pronti!".

PORTIERI: Nava, Raveyre, Sportiello, Torriani.

DIFENSORI: Calabria, Florenzi, Gabbia, Jiménez, Kalulu, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Adli, Bennacer, Loftus-Cheek, Pobega, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Chukwueze, Colombo, Liberali, Maldini, Nasti, Romero, Traorè