Milanello, Rijkaard fa visita alla squadra: foto e sorrisi insieme ai giocatori

Dopo aver fatto visita al mondo rossonero, prima a Casa Milan e poi in tribuna a San Siro per assistere alla partita di ieri contro il Napoli, Frank Rijkaard, ex centrocampista rossonero è apparso anche a Milanello per salutare i ragazzi di mister Fonseca. Tanti sorrisi nonostante la sconfitta maturata ieri sera, in un momento che per il Milan continua ad essere troppo poco costante di risultati utili.

Il post social.