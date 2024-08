Milanisti in prestito: Vasquez, la porta dell'Empoli e sua. E sbanca l'Olimpico di Roma

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei 7 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo:

DEVIS VAZQUEZ (Empoli)

Ottimo impatto per il colombiano, che dopo il buon lavoro ad Ascoli nonostante la rete subita si è conquistato il salto in Serie A diventando titolare. Nello storico successo dei toscani sul campo della Roma si distingue per una buona parata su Pellegrini nel primo tempo, per il resto è protetto abbastanza bene dalla sua difesa e compie solo qualche buona uscita. Nulla da rimproverarsi sulla rete di Shomurodov.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 3

Reti subite: 2

Clean sheet: 1