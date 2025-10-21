MilanNews.it sbarca su YouTube: una nuova casa per i tifosi rossoneri!

Oggi alle 07:50News
di Francesco Finulli

MilanNews.it amplia i propri orizzonti e approda ufficialmente su YouTube (CLICCA QUI per accedere al canale), portando tutta la passione, l'informazione e l'approfondimento dedicati al mondo rossonero anche in video. 

Sul nuovo canale troverete analisi, interviste, shorts e contenuti esclusivi per restare aggiornati sul mondo Milan a 360 gradi, ogni giorno e ovunque. Per tanto la redazione di MilanNews.it vi invita ad iscrivervi subito al canale, attivare la campanellina ed unirvi alla community per non perdere neanche un aggiornamento sul Milan.