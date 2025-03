Milano li vuole ma in testa ora c'è solo il Como: Fabregas e Nico Paz obiettivo crescere insieme

Crescere ancora. Crescere insieme al Como. Il veterano e il bambino. Il mister capace di costruire una mentalità, un DNA in quel di Como. E la fantasia in campo al servizio della squadra. Cesc Fabregas e Nico Paz sono i due simboli della formazione lariana che vuole ancora continuare a stupire. E l'occasione oggi è molto ghiotta in casa contro l'Empoli per riprendere la corsa e conquistare la salvezza, obiettivo primario del club. La classifica non permette passi falsi, ma i biancoblù hanno già saputo dimostrare di sapersela giocare con tutti in questa Serie A.

Milano li cerca

E proprio nel segno del suo allenatore e del talento di proprietà del Real Madrid, che la formazione lombarda può ancora crescere. Le prestazioni del secondo e le idee del primo sono arrivate fino a Milano con le due società che sarebbero interessati a loro. Nico Paz da tempo è nel mirino dell'Inter con Zanetti che starebbe lavorando per portarlo in nerazzurro, dall'altra invece il Milan che vorrebbe l'ex centrocampista spagnolo per iniziare un nuovo corso.

Testa solo al Como

Per il momento non ci sono riscontri e trattative in corso. I due sono concentrati su questa stagione al Como (il mister ha ancora un contratto fino al 2028) con l'obiettivo di migliorare ancora e ottenere tante soddisfazioni. Prima, però, è obbligatorio congelare la salvezza.