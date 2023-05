Milinkovic-Savic al Milan? Ne parla l'ex compagno Parolo

MilanNews.it

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, ha parlato del suo ex compagno di squadra Sergej Milinkovic-Savic, nuovo obiettivo di mercato del Milan: "La squadra dovrebbe adattarsi a lui. Pioli - dice a La Gazzetta dello Sport - lo faceva giocare trequartista, ma io comunque non sarei sorpreso se rimanesse. Lui e la Lazio sono diventati grandi insieme e non ha mai puntato i piedi per andare via. Ma se vuole fare il salto il momento è questo. Merita di giocare la Champions ogni anno. Chiunque lo prende fa un affare".