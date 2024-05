Mirante, la dedica social di Calabria al portiere: "Ci mancherai, grazie per le risate e momenti passati insieme, è stato un piacere"

La stagione del Milan è terminata con il pareggio casalingo in campionato per 3-3 contro la Salernitana, in una serata soprattutto dedicata ai saluti e ringraziamenti commoventi per Stefano Pioli, Olivier Giroud e Simon Kjaer. Tre uomini che hanno rappresentato la rinascita del Milan in questi ultimi anni: dalla qualificazione in Champions nel 2020\21 alla vittoria dello Scudetto nella stagione successiva. A salutare il mondo rossonero però, anche Antonio Mirante e Mattia Caldara, nomi sicuramente meno altisonanti nell'ambito del percorso milanista. Ci ha pensato il capitano rossonero, Davide Calabria a rendere il giusto omaggio ai suoi due ormai ex compagni di squadra.

Tramite una storia condivisa sul proprio profilo Instagram, questa la dedica social di Calabria per l'ex terzo portiere rossonero, Antonio Mirante: "E' arrivato il momento di salutare anche te amico mio. Ci mancherai troppo al tavolo, grazie per tutte le risate e momenti passati insieme, è stato davvero un piacere, ti voglio bene!".