MN - A. Colombo: "Un colpo per il Milan? Me lo auguro, il club se merita"

Angelo Colombo, ex rossonero, è stato intervistato da MilanNews.it e ha confessato di sperare nell'acquisto di un colpo sul mercato: "Me lo auguro. Il Milan lo merita per quello che ha fatto e per la storia che ha. Lo merita per i tifosi, la città e tutto l’ambiente. È giusto che il Milan stia al vertice con la Juve, l’Inter e tutte e squadre che lottano per lo Scudetto".