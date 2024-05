MN - Addio Pioli: comunicazione nelle prossime ore. Non si parlerà di esonero

vedi letture

L'addio di Stefano Pioli è ormai scritto da qualche settimana e sabato sera guiderà per l'ultima volta il Milan in una partita ufficiale. Prima della gara contro la Salernitana, il club di via Aldo Rossi comunicherà ufficialmente la fine dell'avventura del tecnico sulla panchina del Diavolo.

L'addio di Pioli, che ha ancora un anno di contratto, verrà dunque ufficializzato nelle prossime ore: non sarà un esonero, ma una separazione consensuale. In questo modo, l'ex Bologna e Fiorentina sarà libero di firmare subito con altri club (nelle ultime settimane, il suo nome è stato per esempio accostato alle panchine di Napoli e Atalanta).

di Antonio Vitiello