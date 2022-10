MN - Alciato su Tonali: "Giocatore di livello mondiale. Uno che si è ridotto lo stipendio per restare al Milan..."

MilanNews.it

Alessandro Alciato, giornalista per Amazon Prime Video, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Tonali: "Giocatore di livello mondiale, ma non c'erano dubbi. Uno che si è ridotto lo stipendio per restare al Milan, uno che aveva Gattuso e Pirlo come idoli, uno che si era prefissato di arrivare in rossonero come obiettivo... È chiaro che possa dare molto. D'altronde, la classe si vedeva già quando giocava nel Brescia. Stupisce la velocità con cui si è imposto in una squadra come il Milan".