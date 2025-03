MN - Amelia: "A quest'ora il Milan avrebbe almeno qualche punto in più della Roma e sarebbe ampiamente in corsa Champions"

Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di MilanNews.it:

Conceiçao si sta ritrovando in una situazione che nemmeno lui probabilmente si aspettava

"Sergio è arrivato in un momento molto negativo della squadra ma ha vinto subito una Supercoppa. Poi i rinnovi, le scadenze possono influire anche su quel che succede in campo. Diciamo un insieme di situazioni che rendono il lavoro dell'allenatore più difficile. Mi auguro che trovi la quadra il prima possibile perché il Milan ha finora buttato via troppi punti. A quest'ora avrebbe almeno qualche punto in più della Roma e sarebbe ampiamente in corsa Champions, che è la competizione che compete al Milan".