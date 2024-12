MN - Anche Liberali potrebbe giocare: è stato provato in allenamento

Non solo Alex Jimenez (LEGGI QUI), domani sera in occasione della sfida tra Milan e Genoa, valida per la 16esima giornata di campionato, potrebbe trovare posto dall'inizio anche un altro giovane della rosa di Milan Futuro come Mattia Liberali. La squadra di Fonseca ha perso nel giro di pochi giorni Pulisic, Loftus-Cheek e Morata, rinunciando praticamente a tutte le soluzioni sulla trequarti.

Oggi Fonseca in conferenza stampa ha ammesso che domani si vedrà in campo anche qualcuno di Milan Futuro: "Questo progetto del Milan Futuro è un progetto importante per far avere i calciatori del settore giovanile in prima squadra. Lavoriamo con loro dal primo giorno, domani ne vedremo qualcuno in campo". E se per Jimenez si staglia sempre di più la possibilità di una maglia dal primo minuto, per Liberali - che è stato provato in questi giorni in allenamento - c'è la possibilità di contendere il posto a Reijnders che si sposterebbe più avanti a lascerebbe a Musah lo slot accanto a Fofana.

di Antonio Vitiello