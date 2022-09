Fonte: Antonio Vitiello

Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, anche Zlatan Ibrahimovic è presente a San Siro per assistere al derby tra Milan e Inter. Una partita sentita questa per lo svedese, che non perde un'occasione per assistere alle gare dei propri compagni di squadra.

