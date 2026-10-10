MN - L'artista del murales di Baresi: "Abbiamo risposto all'atto vandalico con il sorriso di Baresi"
L'artista Luca Rosada, conosciuto come Lucas Street Art, ha commentato ai microfoni di MilanNews.it il nuovo murales che ha dedicato a Franco Baresi dopo che lo scorso era stato vandalizzato: "Sono soddisfatto, ho la pelle d'oca dai tanti commenti e complimenti per quest'opera, che non è più mia ma di tutti".
È un pò diversa rispetto alla precedente
"Quella che è stata vandalizzata avevo scelto un'immagine del 1978 di Baresi, iconica, con questa maglietta, con lo sponsor Cuore, che aveva un doppio significato. La mia idea di arte è che quando un'opera viene vandalizzata ha una sua fine, quindi non ho più riproposta, ho visto una seconda immagine. In questo caso è più alta, 3 metri, e rappresenta Baresi dopo il gol al Padova al 1995, quando il Milan vinse grazie all'ultimo gol di Baresi con la maglia del Milan. Poi l'esperession: abbiamo risposto all'atto vandalico con il sorriso".
Poi ci sono i valori di Baresi al fianco dell'immagine
"Si, incarnano Franco Baresi, che lo rappresentano e rappresentano anche il vero milanismo".
L'auspicio è che l'opera non venga toccata
"Tra i 6 valori c'è Rispetto. Non per la mia opera, ma per l'immagine e la persona che rappresenta".
Cosa rappresentava per te Baresi?
"Il mio primo idolo. La mia adolescenza è cresciuta con i successi del Milan capitanata da Franco Baresi".
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