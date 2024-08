MN - Bacconi e le difficoltà del Milan: "Ad alcuni giocatori manca il dovere tattico"

Dopo le prime due giornate è già tempo di processi per il Milan. Per i risultati, per il gioco, per i problemi tattici. Ne abbiamo parlato con il noto allenatore, preparatore atletico e match analyst Adriano Bacconi. In esclusiva per MilanNews.it

Serve insomma intervenire ancora

"Se guardi i reparti offensivi che lottano per lo scudetto vedi che qualcosa va fatta. Perché se non hai qualità e capacità realizzativa, puoi avere il gioco offensivo ma se non fai gol la cosa ti penalizza".

Rivedresti il modo di giocare di Fonseca a quel punto?

"Meglio giocare a quel punto come Conte, che ha vinto con l'Inter col baricentro più basso di tutte, giocando sulle palle lunghe per Lukaku. Ora, col Napoli dopo la prima sconfitta ha abbassato il baricentro, 10 giocatori sotto la linea della palla e ha fatto giocare il Bologna, vincendo in contropiede".

Il tecnico dopo Parma ha ammesso che ci sono problemi nella fase difensiva sia a livello collettivo che individuale

"Fonseca è ripartito con le stesse problematiche dell'anno scorso. Si dice gli infortuni, i difensori ma se la squadra è così lunga che perde palla e non rientra le situazione. Poi manca il dovere tattico ad alcuni giocatori: è mancato a Pulisic, è mancato a Théo, a Leao manca sempre".