MN - Baseggio: "De Ketelaere crescerà nel Milan come ha fatto Saelemaekers"

Walter Baseggio, ex centrocampista belga di alto livello che in carriera ha vinto tre campionati belgi con l’Anderlecht e che ha disputato 27 partite in nazionale, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sull'ambientamento di De Ketelaere nel Milan: “Il problema è che se paghi un giocatore così tanto poi ha meno tempo di adattamento e non puoi lasciarlo in panchina. Ma sono convinto che Charles crescerà nel Milan come ha fatto Saelemaekers, anche se è costato di meno. Anche Alexis all’inizio ha dovuto pazientare, il calcio italiano è diverso dalla Pro League. In Serie A anche la punta deve difendere e mettersi a disposizione della squadra. Ma De Ketelaere rispetto all’ex giocatore del Anderlecht deve capire in fretta il vostro calcio perché con il prezzo che è stato pagato non gli verrà concesso molto tempo di adattamento. Ripeto, credo sia stato pagato troppo, lui attualmente vale 20-25 milioni. Poi la concorrenza ha giocato a favore del Bruges che ha ottenuto più soldi rispetto al reale valore del calciatore...”.