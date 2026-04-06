MN - Bazzani: "Se a 8 giornate dalla fine il Milan è secondo è perché merita di essere lì"

vedi letture

Ma quanto sarà importante la sfida di Pasquetta tra Napoli e Milan per l'economia di questo campionato? Ma soprattutto: la formazione di Massimiliano Allegri può seriamente sperare e sognare nella rimonta scudetto? Di questo argomento ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it l'ex attaccante, oggi voce di DAZN, Fabio Bazzani.

Quali potrebbero essere i rimpianti del Milan in questa stagione?

"Il Milan sta facendo una stagione del tutto soddisfacente. Ha lasciato qualche punto di troppo con le squadre di fascia più bassa, però credo che il campionato sia sempre un percorso, non credo che neanche si pensava non si potesse perdere fino ad adesso neanche uno scontro diretto. Credo che le cose si compensino, e quando sei a 8 partite dalla fine sei nella posizione dove meriti di essere, perché il percorso comincia ad essere credibile. Quindi di rimpianti non ne deve avere, perché è vero che ha lasciato punti con le piccole, però è anche vero che non ha praticamente mai perso con le grandi. Quindi secondo me sta facendo un buonissimo campionato, ed è quello che deve dargli quella spinta per andare a giocare a Napoli con fiducia".