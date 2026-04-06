MN - Circa un migliaio di tifosi del Milan presenti al Maradona

vedi letture

Come riportato dalla redazione di MilanNews.it, questa sera al "Maradona" Saranno presenti circa un migliaio di tifosi rossoneri, pronti a sostenere la squadra di mister Massimiliano Allegri. Ovviamente non residenti in Lombardia.

VERSO NAPOLI-MILAN

Nelle ultime cinque stagioni (dal 2021/22 ad oggi) il bilancio delle sfide tra Napoli e Milan in Serie A è in perfetto equilibrio, grazie a quattro successi per parte ed un pareggio, dopo che nei precedenti 10 campionati (tra il 2011/12 ed il 2020/21) gli azzurri avevano perso solo due confronti su 20 contro i rossoneri (10V, 8N). Inoltre, per la prima volta nella storia della Serie A, Napoli (62) e Milan (63) si affronteranno avendo giocato entrambe almeno 30 partite in massima serie ed essendo separate al massimo da un punto in classifica. Il gap minore con cui le due formazioni si erano trovate di fronte in precedenza dopo almeno lo stesso numero di gare era di due punti (+2 per i rossoneri nel maggio 1936; +2 per gli azzurri il 12 luglio 2020): in entrambe le occasioni, i partenopei restarono imbattuti (1V, 1N).