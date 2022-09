MN - Beretta su De Ketelaere: "Ha bisogno di tempo: il calcio italiano non è facile"

MilanNews.it

Mario Beretta, allenatore di calcio, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato anche di Charles De Ketelaere, fiore all'occhiello della campagna acquisti rossonera di quest'estate. Questo il suo pensiero: “Il calcio italiano non è un calcio facile. Non sarà entusiasmante ma è ricco di bravi giocatori e le difese concedono pochissimo. Ha bisogno di tempo, farà esperienza e saprà esprimere le sue prerogative”.