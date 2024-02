MN - Bergomi: "Per il mercato che ha fatto e per le individualità che ha, le sostituzioni nel Milan determinano parecchio"

Beppe Bergomi, ex calciatore e attuale noto opinionista di SkySport, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Come ha visto il Milan sabato a Frosinone?

"Il Milan è una squadra che, per il mercato che ha fatto e per le individualità che ha, è di talento, di passo, di uno contro uno e le sostituzioni determinano sempre parecchio ultimamente. Anche nelle difficoltà trova sempre la prestazione e questo gli permette di rimanere sempre in alto".

