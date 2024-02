MN - Bergomi: "Sono uno dei pochi che non ha quasi mai criticato Leao. I giocatori di talento non hanno sempre continuità"

Beppe Bergomi, ex calciatore e attuale noto opinionista di SkySport, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Le piace questo Leao un po' più associato con la squadra, come lo ha descritto Pioli?

"Sono uno dei pochi che non ha quasi mai criticato Leao, perché lui è uno di quelli che, anche nelle giornate difficili, determina sempre, creando due-tre situazioni, fa assist, mette sempre in apprensione la squadra avversaria. Io non so se è uno più associativo o da uno contro uno, ma so che è un giocatore di talento e i giocatori di talento la continuità non sempre ce l'hanno. E glielo devi concendere".

