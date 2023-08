MN - Bombardini su Bologna-Milan: "Sarà dura per i rossoneri, le prime di campionato sono sempre di rodaggio"

Riguardo all’imminente match tra Milan e Bologna e all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Davide Bombardini, calciatore di rilievo degli emiliani tra il 2007 e il 2010. Queste le sue dichiarazioni: Che tipo di match prospetti contro il “tuo” Bologna?

“Secondo me sarà tosta per il Milan. Non perché i rossoneri siano inferiori, ma perché le prime di campionato sono sempre partite di rodaggio. Ricordo un aneddoto, magari interessante a livello statistico…”.

Prego.

“Nel 2008 ricordo che giocammo all’esordio in campionato contro il Milan di Ronaldinho, al suo esordio ufficiale. Loro erano nettamente superiori, ma vincemmo noi 1-2 in casa loro. Cose che possono solo capitare a iniziò campionato (ride ndr)”.