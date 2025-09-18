MN - Bonfrisco sul VAR: "Bisognerebbe allenare di più la concentrazione degli arbitri, tenere sott'occhio più cose contemporaneamente.."

Angelo Bonfrisco, ex arbitro oggi opinionista televisivo è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it sul delicato e particolare episodio accaduto durante l'ultimo turno di campionato tra Milan e Bologna. Il tanto contestato rigore su Nkunku resta ancora oggi un tema forte soprattutto per la gravità dell'episodio, e conseguente espulsione di Massimiliano Allegri, che non sarà presente sabato sera a Udine. Queste le considerazioni di Bonfrisco.

Come migliorare la comunicazione con la VAR?

"Rocchi negli ultimi anni ha saputo risolvere un po' la gestione del VAR, diciamo che ha "ammorbidito" La gestione che ha l'arbitro della partita. Se magari è un po' confuso o dubbioso, non deve prendere subito una decisione ma chiedere l'aiuto al VAR".

Però ci sono sempre errori..

"Vero, probabilmente si deve cambiare qualcosa, allenare la concentrazione degli arbitri. Non è facile, bisogna avere la capacità di tener sott'occhio più cose contemporaneamente, perchè con l'aiuto della tecnologia non può sfuggire niente a questi livelli".